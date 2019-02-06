اليوم.. الأسيرة استبرق التميمي تتنسم الحرية

من المقرر اليوم الأربعاء، الإفراج عن الأسيرة استبرق يحيى التميمي (22عاماً) من مدينة رام الله، بعد أن أنهت مدة اعتقالها في سجون الاحتلال.

واعتقلت التميمي بتاريخ 20/3/2017، أبقى عليها الاحتلال موقوفة قرابة العام قبل أن يصدر بحقها حكماً نهائياً مدته عامين، وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل.

يذكر أن الاعتقال حرم الأسيرة التميمي من حقها في إكمال تعليمها الجامعي، وهي كانت تدرس في كلية الإعلام في جامعة بيرزيت في فصلها الدراسي الأخير، حين أقدم الاحتلال على اعتقالها.

يُشار إلى أنه سيتم الإفراج عنها من معتقل "الدامون"، وسيتم استقبالها من أمام حاجز "الجلمة" العسكري.