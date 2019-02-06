على وقع العقوبات على غزة: ثوري فتح يجتمع لمناقشة "الحكومة"

من المقرر، أن يلقي رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الأربعاء، كلمةً خلال جلسة المجلس الثوري لحركة "فتح"، وسط متغيرات كثيرة على الساحة الفلسطينية، أبرزها مباحثات القاهرة والاستعداد للقاءات موسكو، في ظل استمرار عقوبات السلطة بحق موظفيها في قطاع غزة.

ووفقاً لقيادات فتحاوية فالمجلس الثوري اليوم سيناقش ملف تشكيل الحكومة الجديدة، والأوضاع الداخلية والتنظيمية للحركة.

واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال إن حركته ستضع أمام رئيس السلطة، تقرير اللجنة المشكلة من حركة "فتح" حول لقاءاتها مع فصائل العمل الوطني والمستقلين، بشأن مجمل قضايا الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكد أبو يوسف في تصريحات تابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على أهمية الدعوة الروسية واللقاء المرتقب في منتصف فبراير على مستوى الفصائل.

وشدد على أهمية ما يجري في إطار الضغط من أجل انهاء الانقسام، وتطبيق اتفاق 2017، متهماً حركة حماس بوضع عراقيل عديدة أمام الاتفاق لعدم تنفيذه جعل من إغلاق ملف المصالحة أمراً واقعاً.

وقال أبو يوسف:"كان لابد من بديل لتشكيل حكومة وحدة وطنية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لمواجهة المخاطر والتحديات"

وحول موقف الفصائل أضاف:"هناك فصائل تؤكد مشاركتها في ظل الشراكة الوطنية، وهناك تنظيمات لها موقف بربط المشاركة".

وبشأن مشاورات مع فصائل منظمة التحرير قبيل التوجه لموسكو، أوضح أبو يوسف، أن الإطار العام لفصائل منظمة التحرير تؤكد على أهمية إنهاء الانقسام، قائلاً:"نحن لا نحتاج لاتفاقات جديدة، بل نحتاج تذليل للعقبات".

ويأتي اجتماع الثوري اليوم وسط موجة غضب عارمة تجتاح موظفي السلطة، حيث تفاقمت العقوبات وتم قطع آلاف الرواتب مجملها من أهالي الشهداء والأسرى.

فيما تجري لقاءات فصائلية في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تلتقي حركتا حماس والجهاد الإسلامي في مصر لمناقشة العديد من الملفات الهامة قبيل التوجه لموسكو.