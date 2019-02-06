حزب الشعب: ما يتعرض له موظفو السلطة بغزة اجحاف لا يطاق

أكد عضو المكتب السياسي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، اليوم الأربعاء، أن ما يتعرض له موظفو السلطة في قطاع غزة إجحاف بحق الموظفين خاصة موظفي ٢٠٠٥.

وشدّد العوض في تصريحات صحفية، على أن استمرار سياسة قطع الرواتب وشمولها لأسرى محررين وشهداء، علاوة على خصومات البنوك لا تطاق ، كلها أساليب وممارسات مرفوضة تمتهن كرامة الناس وتمس لقمة عيشهم، يجب ان تتوقف فورا".

يشار إلى أنه تم صرف 50% للمتقاعدين المدنيين مالياً حيث لم تطرأ أي زيادة على رواتبهم، في حين تفاوتت نسب صرف تفريغات 2005 بين 50%-100%، ناهيك عن قطع رواتب الآلاف من الموظفين.