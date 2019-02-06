ما "السيناريوهات" التي طرحها السنوار على الهيئات الدولية؟

قالت صحيفة هآرتس العبرية الأربعاء، إنّ قائد حماس في غزة يحيى السنوار طرح على هيئات دولية سيناريوهات بشأن مستقبل قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ السنوار التقى الأسبوع الماضي بممثلي تلك الهيئات الدولية والذين بدورهم نقلوا كلامه، و(3) سيناريوهات تحدث لهم عنها إلى "إسرائيل".
وذكرت أنّ السيناريوهات التي طرحها السنوار هي:
- أن يتحمل عباس المسؤولية عن غزة وهو أمر صعب الآن.
- أن تنقل سيطرة غزة إلى الأمم المتحدة ومصر.
- أن يتم الدخول في مواجهة عسكرية وفي النهاية سيتم التوصل لحل بسيطرة قوة دولية على غزة تعمل على إيجاد قيادة فلسطينية جديدة.