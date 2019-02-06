تعيينات جديدة في أمن السلطة.. من هم المرشحون؟

ذكر موقع القناة الثانية العبرية، إنه من المتوقع أن يعلن رئيس السلطة محمود عباس عن سلسلة تعيينات جديدة في قيادة الأجهزة الأمنية، ومن بين المرشحين أحد الأسماء المركزية لخلافة الرئيس عباس.

وبحسب الموقع، فإن اللواء ماجد فرج الذي يشغل حاليا منصب قائد جهاز المخابرات العامة سيتم تعيينه مستشارا للأمن القومي وهذا الأمر سيمنحه فرصة جيدة لخلافة الرئيس عباس، وسيشغل مكانه في قيادة المخابرات العامة اللواء خالد أبو يمن.

وعلى حد زعم الموقع، فإن زكريا مصلح المرشح الأبرز لقيادة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بدلا من زياد هب الريح.

ومن المتوقع بحسب الموقع، تعيين اللواء حازم عطاالله وزيرا للداخلية وهو من أبرز المواليين لرئيس السلطة محمود عباس بحسب زعم الموقع.