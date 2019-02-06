مصرع مجندة إسرائيلية وإصابة 15 في حوادث سير

لقيت مجندة "إسرائيلية" مصرعها، وأصيب نحو 15 آخرين، في عدة حوادث سير وقعت منذ ساعات الصباح الباكر من اليوم الأربعاء، في مناطق مختلفة في الأراضي المحتلة عام 48.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن الإسرائيلية التي لقيت مصرعها في حادث سير على الطريق 90 قرب البحر الميت، هي مجندة في جيش الاحتلال.

كما أصيب 11 إسرائيليًا بينهم 5 حالتهم فوق المتوسطة إلى الخطيرة، ومن بينهم حالة على الأقل حرجة جدًا في حادث سير بمنطقة بيت شيمش بالقدس.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن الحادث وقع بين حافلة صغيرة وشاحنة وسيارة خاصة، وأن قوات كبيرة من طواقم الإنقاذ بمشاركة طائرات هليكوبتر عسكرية شاركت في إخلاء الجرحى.