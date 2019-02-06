"غينس": يمكن تطبيق فك الارتباط في مناطق أخرى بالضفة

قال رئيس حزب "حصانة إسرائيل " بيني غينس رداً على خطة فك الارتباط وسحب المستوطنات من قطاع غزة "المسألة المركزية هي الأمنية وهنا تتقابل المصالح، وحتي أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يبحث عن السيطرة على أي أحد "الشعب الفلسطيني".

وأضاف غينس خلال مقابلة مع صحيفة يديعوت العبرية: "أنا أقول علينا إيجاد الطريق لكي لا نحكم شعب آخر، ويجب أن نأخذ العبر من خطة فك الارتباط وتطبيقها في مناطق أخرى".

وتابع قائلًا: "آن الآوان لينهي نتنياهو منصبه، فلا يعقل أن يكون رئيسًا للوزراء وعلى رأسه تحوم لائحة اتهام".