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بينهم النائب ابراهيم دحبور

بالأسماء.. اعتقالات تطال عددًا من المواطنين في الضفة

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 08:09 - 06 فبراير 2019
ارشيفية ارشيفية
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اعتقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 10 مواطنين على الأقل خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في مواقع مختلفة بالضفة الغربية ، وطالت عددا من المنازل.

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظات طولكرم، وبيت لحم، وجنين، والخليل، ونابلس.

ففي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين على الأقل خلال اقتحامها لعدد من المنازل، وهما: زيد رفيق العلامي (18 عاماً)، وعمر صادم الصليبي (24 عاما).

وفتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة قفين شمال طولكرم وألحقت أضرارا بمحتوياتها.

وفي محافظة بيت لحم، سلمت قوات الاحتلال الأسير المحرر مجاهد علي الشيخ، من قرية مراح رباح، وبهاء علي صلاح (24 عاما) من بلدة الخضر، بلاغات لمراجعة المخابرات الاسرائيلية، بينما اعتقلت الشاب أحمد كتانة من منزله في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.

وفي بلدة عَرّابة جنوب غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم محمد دحبور (53 عاماً) من منزله.

وفي بلاطة البلد شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خبيب خالد سلمان (23 عاماً) بعد مداهمة منزله.

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