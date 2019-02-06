أمطار مصحوبة بعواصف رعدية على مختلف المناطق اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى غائم ومغبرا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة وباردة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بعواصف رعدية، تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .ويوم الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم السبت المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأربعاء والخميس من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح.