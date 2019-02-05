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الطيران المصري يكشف حقيقة اختطاف طائرة سوادنية عائدة من القاهرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:02 - 05 فبراير 2019
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كشفت وزارة الطيران المدني المصرية حقيقة الأنباء المتداولة عن محاولة اختطاف طائرة سودانية في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم.

نفت الوزارة، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، نشرته اكسترا نيوز المصرية، محاولة اختطاف الطائرة السودانية

وأفاد الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني المصري في البيان بأن طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز بوينغ 300-737، أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبا (سودانيي الجنسية) من بينهم 26 مرحلا.

وتابع "قبلهبوط الطائرة مباشرة في مطار الخرطوم، انتاب أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وتم السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة".

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