خلال يناير.. إصابة 18 مستوطنًا في عمليات للمقاومة 

أصدرت منظمة "إنقاذ بلا حدود " الإسرائيلية التي تعمل في مجال الاسعاف بالضفة الغربية إحصائية حول عمليات المقاومة التي قام بها الشبان الفلسطينيين في الضفه الغربية خلال شهر يناير المنصرم.

وفقا للاحصائية التي نشرها موقع مفزاك العبري، ففي شهر يناير الماضي 2019، وقعت 171 عملية رشق بالحجارة، و85 عملية القاء زجاجات حارقة، و3 عمليات رشق زجاجات طلاء، و5 عمليات اطلاق نار، و12 عملية إلقاء أكواع متفجرة، لا تشمل عشرات العبوات الناسفة التي يليقها الشبان من غزة نحو السياج الفاصل، إلى جانب إطلاق صاروخ واحد من غزة وسقط في أراضي مفتوحة في مغلف غزة وصارخ آخر أطلق من سوريا سقط قرب جبل الشيخ.

وأشارت إلى أن العمليات أدت لإصابة 18 إسرائيليًا، بينهم 13 أصيبوا جراء رشق الحجارة، و2 جراء عمليات طعن، و2 جراء عمليات إطلاق نار، وإصابة مستوطنة واحدة خلال محاولة سرقة سيارتها. كما تضررت 10 سيارات للمستوطنين جراء رشقها بالحجارة في الضفة الغربية علاوة على عشرات العمليات لرشق الحجارة لم تسجل.