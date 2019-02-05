هذا ما جاء في لقاء حماس مع وزير المخابرات المصرية بالقاهرة!

أصدرت حركة حماس ، مساء يوم الثلاثاء، بيانا حول تفاصيل لقاء وفدها للقاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية، مع وزير المخابرات المصرية اللواء عباس.

وأكد وزير المخابرات المصري عباس كامل قرب الانتهاء من تطوير العمل في معبر رفح تسهيلاً على شعبنا في قطاع غزة واستمرار ادخال البضائع الى قطاع غزة للتخفيف عنهم.

وأثنت حماس في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء، على عمق العلاقة الثنائية والدور التاريخي الذي تقوم به الشقيقة مصر تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله،

واستعراض اللقاء الأوضاع السياسية التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنطقة والمخاطر التي تتعرض لها مدينة القدس واللاجئون وتشديد الحصار على غزة واستمرار ابتلاع الاستيطان للأرض وتقطيع أواصل الضفة ومعاناة الأسرى في السجون .

وأكدت الحركة رفضها لكل المشاريع التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية سواء ما يسمى بصفقة القرن أوغيرها.

وجاء في البيان: "تناول الاجتماع الوضع الداخلي الفلسطيني والاهمية القصوى لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحقيق المصالحة والشراكة الوطنية وانهاء الانقسام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وبناء مناخ مناسب لحوار وطني فلسطيني شامل، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى التحضير للانتخابات الشاملة، تتصدى لانفصال الضفة عن غزة وتعزز وحدة الكيان السياسي الفلسطيني من جديد".

كما تناول اللقاء، الأوضاع الاقتصادية والحالة الإنسانية المتفاقمة في القطاع بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي وأكد الاشقاء المصريون على ضرورة الالتزام بالتفاهمات من الإسرائيليين مع ضرورة ضبط الميدان لحماية ارواح الفلسطينيين والحفاظ على الطابع الشعبي للمسيرات واستخدام الأدوات السلمية.

وعبّرت حماس، عن شكرها لجمهورية مصر العربية على استمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين وتسهيل حركة المسافرين.

وأكدت على أهمية الحفاظ على أمن الشقيقة مصر وتطوير العمل من أجل حماية الأمن المشترك، ولفتت أنه تم استعراض الإجراءات التي قامت بها الأجهزة المختصة في القطاع على طول الحدود الفلسطينية المصرية، وعبر الاخوة المصريون عن شكرهم لهذه الجهود المبذولة .