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اليمين "الاسرائيلي" يتعهد بتوطين مليوني لاجئ بالضفة الغربية

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:20 - 05 فبراير 2019
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وقع العشرات من الوزراء "الإسرائيليين" وأعضاء الكنيست عن "الليكود" وغيره من أحزاب اليمين، على عريضة تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين مليوني يهودي في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الأسبوعين الماضيين، نظمت حركة "نحالاه" الاستيطانية تظاهرات أمام ديوان رئيس الوزراء نتنياهو، مطالبة بـ"ترسيخ المبادئ الأساسية للحكومة على أسس الاستيطان في جميع أنحاء الضفة، وإلغاء إعلان الدولتين".

و جاء في نص العريضة:

أتعهد بأن أكون مخلصا لأرض إسرائيل، وعدم التنازل عن أي شبر من ميراث الآباء. ألتزم بالعمل على تحقيق خطة استيطان لتوطين مليوني يهودي في يهودا والسامرة وفقا لخطة رئيس الوزراء (الأسبق) إسحاق شامير،.. وأتعهد بالعمل على إلغاء إعلان الدولتين لشعبين واستبداله ببيان رسمي: أرض إسرائيل دولة واحدة لشعب واحد!

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