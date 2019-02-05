اليمين "الاسرائيلي" يتعهد بتوطين مليوني لاجئ بالضفة الغربية

وقع العشرات من الوزراء "الإسرائيليين" وأعضاء الكنيست عن "الليكود" وغيره من أحزاب اليمين، على عريضة تعهدوا من خلالها بالعمل على توطين مليوني يهودي في الضفة الغربية المحتلة.

وفي الأسبوعين الماضيين، نظمت حركة "نحالاه" الاستيطانية تظاهرات أمام ديوان رئيس الوزراء نتنياهو، مطالبة بـ"ترسيخ المبادئ الأساسية للحكومة على أسس الاستيطان في جميع أنحاء الضفة، وإلغاء إعلان الدولتين".

و جاء في نص العريضة: