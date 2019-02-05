هلال القدس يفوز على النصر العماني في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الآسيوي

فاز فريق هلال القدس على فريق النصر العماني، في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.

وتفوق الفريق المقدسي بنتيجة هدفين لواحد، جاءت خلال مجريات الشوط الثاني من المباراة التي احتضنها ستاد فيصل الحسيني، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل أهداف هلال القدس النجم عدي الدباغ في الدقيقة 51، ثم أضاف اللاعب موسى فيراوي الهدف الثاني في الدقيقة 54، من تسديدة غالطت الحارس العماني، قبل أن يقلص الفريق الضيف النتيجة بهدف سجله لاعبه أحمد عبد الحليم في الدقيقة 64.

وستقام مباراة الإياب في مدينة صلالة العمانية، الأسبوع المقبل.