ابو زهري: لا معنى لديمقراطية تستثني انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني

وجهت حركة حماس ، مساء يوم الثلاثاء، رسالة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وقال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري عبر (تويتر) : "رسالتنا لمحمود عباس، أن الديمقراطية لا تتجزأ، وأنه لا معنى لأي ديمقراطية تستثني انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي اليوم في مقر الرئاسة ب رام الله ، إن "الديمقراطية هي طريقنا لاستعادة الاستقرار ووحدة الأرض والشعب، والتخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة ودعم ومساندة أهلنا في القدس".

وأضاف الرئيس عباس: إننا نعمل على تشكيل حكومة جديدة، والتحضير لانتخابات تشريعية خلال الفترة المقبلة وفق القانون، ونأمل أن يتعاون الجميع لعقدها في الضفة والقدس وقطاع غزة.