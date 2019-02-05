راموس يستمتع بتقمص دور كريستيانو رونالدو في ريال مدريد

أكد الإسباني، سيرجيو راموس، سعادته الغامرة، بتقمصه دور صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالي، في ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، تحدث راموس عن سعادته، بتأدية دور المسدد لركلات الجزاء، بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي".

واستطاع راموس تسجيل بعض ركلات الجزاء للفريق الملكي على طريقة بانينكا، وهي الطريقة التي وصفها البعض بأنها غير جدية بالاحترام.

وقال المدافع الإسباني: "لقد اضطررت إلى تحمل المسؤولية بعد رحيل رونالدو"، مضيفا: "أنا سعيد للحصول على تلك الميزة. لا أفكر أبدا في الإساءة إلى شخص ما. إذا شعر شخص ما بالإهانة، فعندئذ أعتذر".

وينافس ريال مدريد على ثلاث جبهات هي: "كأس الملك والدوري الإسباني، ودوري الأبطال الأوروبي، وفي هذا الصدد قال راموس: "سننافس في كل شيء. دوري أبطال أوروبا، الليغا وكأس الملك".

وردا على سؤال عما إذا كان يرغب في أن يكون مدربا في المستقبل، كان راموس واضحا حيث أكد، أنه أمر يرغب فيه، إنه شعور جيد عندما أتحدث مع زملائي، أنصح الناس، أنا قائد وكابتن للفريق، إنه شيء مشابه لما يفعله المدربون".