كشف جديد... آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء، موضحةً أن السفر سيكون لكشف جديد.

وقالت الداخلية إن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة من كشف (1/31)، بالإضافة إلى حافلة الجوازات المصرية + الحافلتان الأولى، والثانية (حتى الرقم 70) من الكشف الجديد.

ودعت إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مؤكدةً على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

متابعة الكشف هنا