نتائج مباريات دوري غزة في ختام الأسبوع الـ17

تفوق فريق أهلي غزة على ضيفه التفاح بثلاثية لهدف مساء الثلاثاء في ملعب بيت حانون البلدي شمال قطاع غزة، في ختام مباريات الأسبوع 17 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في القطاع.

وسجل ثلاثية الأهلي محمد الحداد "هدفان" في الدقيقتين 43، و78 على التوالي، وأحمد المدهون بالدقيقة 13، أما هدف التفاح فأحرزه حسن مرزوق من ركلة جزاء في الدقيقة 37، وتعرض لاعب الأهلي بلال عساف للطرد بالدقيقة 36 لحصوله على بطاقة حمراء مباشرة.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الثاني، ليبتعد بفارق 6 نقاط عن صاحب الترتيب الثالث البريج، وبقي رصيد التفاح 17 نقطة بالمركز العاشر.

وحكم المباراة: الدولي عماد مرجان للساحة، وساعده الدولي عدنان حنيدق، ومحمود أبو حصيرة للخطوط، والدولي أشرف زملط رابعاً.

الثانية

ولحساب مباريات الأسبوع 13، وقبل الأخير من دوري الدرجة الثانية في فرع "غزة والشمال"، حقق نماء فوزاً هاماً على مضيفه المجمع الإسلامي بهدف نظيف في ملعب فلسطين بمدينة غزة.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد محمد اشتيوي في الدقيقة 52، ليرفع رصيد فريقه إلى 24 نقطة في المركز الأول، والصدارة، وتجمد رصيد المجمع عند 19 نقطة بالمركز الثالث، وخرج رسمياً من سباق المنافسة على الصعود للدرجة الأولى.

بدوره، تمسك الوفاق بكامل حظوظه بالمنافسة على الصعود، بعد فوزه على السلام بهدفين لواحد في ملعب نماء شرق جباليا شمال القطاع.

ودون هدفي الوفاق محمد غباين بالدقيقتين 62 من ركلة جزاء، و72 على الترتيب، أما هدف السلام فسجله عبد الرحمن بعلوشة في الدقيقة 84.

ورفع الوفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد السلام عند 9 نقاط بالمركز السادس، وقبل الأخير.

وفي ملعب اليرموك بمدينة غزة، تفوق المشتل على الرضوان بهدفين مقابل هدف واحد، ورغم تقدم الرضوان بهدف بلال أبو ريالة بالدقيقة 15، رد المشتل بهدفي محمد خطاب، وحسن إسماعيل في الدقيقتين 53، و59 توالياً.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المشتل إلى 8 نقاط في المركز السابع، والأخير، وتجمد رصيد الرضوان عند 13 نقطة بالمركز الخامس.

الثالثة

ولحساب ختام مباريات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب" اكتسح الترابط نظيره شباب المغازي بسداسية نظيفة في ملعب الشهيد محمد الدرة وسط القطاع.

وسجل سداسية الترابط محمود عطية خطاب "هدفان" بالدقيقتين 40، و77 على التوالي، ونجم الدين نجم في الدقيقة 62، ومحمد الشحري بالدقيقة 78، ومحمد استيتان في الدقيقة 90، وأحمد خطاب بالدقيقة 92.

ورفع الفوز الكبير رصيد الترابط إلى 6 نقاط في المركز السادس، وقبل الأخير، وبقي شباب المغازي بلا رصيد من النقاط ليحتل المركز السابع، والأخير، ويجمد رسمياً الموسم المقبل بعد هبوطه من الدرجة الثالثة.

ومن المنتظر أن تطلق مباريات الأسبوع المقبل من الدرجة الأولى يوم السبت القادم، ويلعب الأسبوع الأخير من الدرجة الثانية في "غزة والشمال" يوم الاثنين، والأسبوع السابع من الثالثة في "الوسطى والجنوب" يوم الثلاثاء.