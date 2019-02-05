منهاج إسرائيلي جديد يدّعي أن فلسطين خالية من السكان قبل «1948»

كشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية النقاب عن طباعة منهاج «إسرائيلي» جديد في التربية المدنية يلغي بموجبه كلمة «فلسطين» وعبارات قومية فلسطينية أخرى من المنهاج الخاص بالطلاب الفلسطينيين بالداخل.

ووفقا لما نشرته الصحيفة العبرية فقد أوعزت وزارة التعليم «الإسرائيلي» لمترجمين بتحريف ترجمة بعض العبارات للعربية وإدخالها في المنهاج، وجرى استبدال كلمة «القدس» بكلمة «أورشليم القدس» وكلمة «فلسطين» بكلمة «فلستينا».

وقالت الصحيفة: إن الكتاب الجديد الذي سيتم توزيعه قريبا هو ترجمة لكتاب «النظام والسياسة في إسرائيل» للبروفيسور أبراهام ديسكين، ويجري تدريسه في بعض المدارس اليهودية حاليا، ولكن وخلافا للكتاب الموجود حاليا في المدارس الفلسطينية في الداخل فالكتاب الجديد جاء بتمويل من مؤسسة «فوروم كهيليت»، والتي توصف بأنها «مؤسسة تروج لأجندة سياسية يمينية».

وعلى سبيل المثال، جرى استبدال اسم الدولة قبل إقامة «إسرائيل» من فلسطين الى «فلستينا»، وجاء تحت تصنيف «وصف الدولة قبل 1948» أن الأرض كانت مقفرة وخالية من السكان، كما جرى شطب اسم المملكة العربية السعودية من قائمة الدول التي هاجمت «اسرائيل» في العام 1948.