هدف ليفربول.. كلوب أقر وبليغريني مستاء ومواقع التواصل تشتعل

في الدقيقة 22، تلقى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربولعرضية من زميله جيمس ميلنر، فتسلم ماني الكرة بشكل جيد وسددها في مرمى ويستهام يونايتد، في المباراة التي انتهت أمس بالتعادل 1-1، بيد أن الإعادة أظهرت أن ميلنر كانت متسللا لحظة تسلمه الكرة.

أول المقرين بأن الهدف كان تسللا المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي قال -في تصريحات لبي بي سي عقب المباراة- "من الواضح أن هدفنا جاء من تسلل ومن الممكن أن الحكم عرف ذلك بين الشوطين".

وتابع "أعتقد أن الحكم أراد تصحيح خطئه في الشوط الثاني، لأنني رأيت الكثير من المواقف الغريبة، ليست حاسمة، ولكن لتحطيم إيقاع اللعب".

وعن حديثه مع الحكم عقب المباراة، قال كلوب "لقد كنت هادئا جدًا، ولكنه طالب بألا نتحدث مطلقًا".

في المقابل، شن التشيلي مانويل بليغريني مدرب "المطارق" هجوما على المدرب الألماني، معتبر أنه "اعتاد الفوز بأهداف من حالات تسلل".

وتابع أنه "عندما كنت مدربا لفريق مالقا الإسباني هزمني بهدف جاء من حالة تسلل واضحة"، ويشير بليغريني إلى فوز دورتموند الذي كان يدربه كلوب على مالقا في ربع نهائي دوري الأبطال في موسم 2013 بـ3-2، إذ سجل "أسود الفستيفال" هدفين في الوقت القاتل، بينهما هدف كان فيه أربعة لاعبين في موقع تسلل.

وكرر بليغريني ما قاله الأسبوع الماضي من أنه "يريد الفوز بهذه المباراة من أجل جماهيرنا ولإعطاء فريقه السابق مانشستر سيتي اليد الطولى للفوز بالبطولة".

وعلى مواقع التواصل اشتعل الجدل حول وضوح هذه الحالة التي لم يحتسبها الحكم، وأهدى نقطة إلى "الريدز"، مشيرين إلى حالة تسلل ثانية كان البلجيكي ديفوك أوريغي قاب قوسين من تسجيل هدف الفوز، لكنه أهدر الفرصة.

وغرد أحدهم "هدف ليفربول الأول جاء وميلنر بعيد في موقع التسلل بنحو متر، وأيضا الفرصة الأخيرة لأوريغي كانت أمام الحكم المساعد، وكان الأخير في حالة تسلل واضحة والحكم لم يرها".

وكتب ثان "الحالة كانت أمام الحكم المساعد والهدف احتسب.. أمر غريب".

وأضاف مغرد ثالث "ليفربول يستفيد مجددا من هدف تسلل.. الماء مبلول".

وسأل رابع الحكم: "كيف تكون حكما دوليا محترفا ولا تحتسب حالة تسلل أمامك بهذا الوضوح؟"

وخسر الليفر نقطتين ثمينتين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا التعادل 1-1 أمس في المرحلة 25 للمسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 62 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.