هذا ما قاله بينيت رداً على تصريحات شمخاني

رد رئيس حزب "اليمين الجديد" نفتالي بينت، مساء اليوم الثلاثاء، على أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الذي أكد أن الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية أمر غير مقبول وسيتم الرد عليها بشكل حازم ومناسب.

وزعم بنيت وفقاً لصحيفة معاريف العبرية، بأن إسرائيل استطعت صد إيران في سوريا.

وكان أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اعتبر، استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني على الاراضي السورية والجيش وقوات المقاومة وكذلك انتهاك سيادة اراضي سوريا بانه امر غير مقبول، وقال: إذا استمرت هذه الاعمال، فسوف يتم تفعيل الاجراءات المتوقعة للردع والرد بشكل حازم ومناسب بحيث يكون درس عبرة لحكام اسرائيل الكذابين والمجرمين.

يُشار إلى أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال في لقاء مع مسئول إيراني: "إن الحكومة السورية ملتزمة بالحفاظ على أمن القوات الإيرانية على الأراضي السورية".