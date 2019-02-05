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الآلاف يُشيَّعون جثمان الشهيد عبد الله طوالبة في جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 15:09 - 05 فبراير 2019
شهيد شهيد
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شارك آلاف المواطنين في قرية الجلمة شمال شرق جنين، اليوم الثلاثاء، في موكب جنائزي مهيب في تشييع جثمان الشهيد عبد الله فيصل عمر طوالبة (19 عاما)، والذي اعدمته قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس، على مدخل الجلمة، وأصابت زميله الفتى أحمد عمر أبو حنانة (16 عاما) من قرية عرانة.

وشارك في موكب التشييع الذي انطلق من قرية الجلمة بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، آلاف المواطنين وطلبة المدارس، الذين رفعوا صور الشهيد طوالبة واليافطات والشعارات المنددة بعملية اغتياله بدم بارد، مرددين هتافات تدعو إلى الوحدة الوطنية ورص الصفوف لمواجهة التحديات والجرائم الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء شعبنا.

شهيد
شهيد في الضفة المحتلة
شهيد في الضفة
 

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