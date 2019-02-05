صحيفة: الامارات تعترف رسمياً بالجالية اليهودية

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات اعترفت رسميًا بالجالية اليهودية على أراضيها.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن هذه الخطوة جاءت ضمن "برنامج التسامح" الذي أطلقته الإمارات بمناسبة الزيارة التاريخية للبابا فرانسيس.

وأفادت بأن الإمارات أطلقت مشروع "عام التسامح" ونشرت كتابًا حوله، تضمّنت مقدمته كلمة لوزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، جاء فيها أن "الاعتراف باليهود المحليين في الإمارات حصل على صبغة رسمية".

وأضافت أن الإمارات دعت الحاخام اليهودي الأمريكي مارك شنابر، مؤسس "صندوق التفاهم بين الديانتين اليهودية والإسلامية"، والمعروف بعلاقاته القوية في الخليج، للمشاركة في مؤتمر عن الإسلام المتسامح والمعتدل.

وقد التقى الحاخام أفراد الجالية اليهودية في دبي، وقال "إن اليهود هناك يجتمعون أيام السبت في فيلا لأداء الطقوس الدينية اليهودية"، وفق الصحيفة.

وأضاف شنابر "الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة الإماراتية سيفتح المجال أمام الجالية اليهود لإقامة كنيس وإقامة مطعم يحرص على تقديم الأكل الذي يتوافق مع أحكام الديانة اليهودية وربما إقامة مغطس لليهود".

وتابع "الجالية التي تضم يهودًا يقيمون في الإمارات وآخرين قدموا إليها لأغراض اقتصادية ستشهد ازدهارًا في إطار عام التسامح في البلاد. لا أحد يعرف كم عدد اليهود الذين يعيشون في دبي. سمعت أن هناك 150 عائلة، ونحو 2000 يهودي".

وكثيرًا ما أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو مؤخرًا بالتطبيع مع دول الخليج، وأكد في محافل كثيرة أن "العلاقات مع الدول العربية أكبر من أي وقت مضى في تاريخ إسرائيل، وتل أبيب تنعم بعلاقات سرية مع دول إسلامية كثيرة" على حد قوله.

وحلّ نتنياهو في 26 تشرين أول/ أكتوبر 2018، في عُمان، والتقى السلطان قابوس بن سعيد في أول زيارة له إلى بلد عربي لا تربطه علاقات بـ"تل أبيب".

وإلى جانب زيارات المسؤولين الإسرائيليين المتكررة في الآونة الأخيرة إلى الدول الخليجية، شاركت الفرق الرياضية "الإسرائيلية" مؤخرًا في مختلف البطولات الرياضية في بعض الدول الخليجية.