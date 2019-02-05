الهباش يصل القاهرة لمتابعة ترتيبات رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة

وصل قاضي قضاة فلسطين، مستشار رئيس السلطة للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد فلسطيني رسمي يضم مسؤولين عن ملف الحج والعمرة في المحافظات الشمالية والجنوبية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لمتابعة ترتيبات تسيير رحلات العمرة لمواطني قطاع غزة.

وقال الهباش: إن القيادة الفلسطينية وبتوجيهات من رئيس السلطة محمود عباس تعمل على إنجاح موسم العمرة بالشكل المطلوب، خاصة ما يتعلق بسفر المعتمرين من قطاع غزة عبر جمهورية مصر العربية، وتقديم كافة التسهيلات لهم وكل ما يتعلق بمتطلبات السفر والعودة من وإلى قطاع غزة.

وأكد أن السلطات المصرية تعمل على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة، من أجل إنجاح عملية سفر المعتمرين من القطاع عبر الأراضي المصرية، وأكدت تعاونها بشكل كامل مع الحكومة الفلسطينية ووزارة الأوقاف بهذا الخصوص.

يذكر أن أهالي غزة محرومون من أداء مناسك العمرة منذ عام 2014 بسبب رفض السلطات المصرية السماح بسفرهم عبر معبر رفح البري؛ لدواعٍ أمنية.

وكانت آخر رحلة عمرة خرجت من قطاع غزة عبر معبر رفح البري الحدودي، جنوب القطاع، لأداء مناسك العمرة بالديار الحجازية في تموز/ يوليو2014، بمعدل 15000 معتمر سنوياً.