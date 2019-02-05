هنية يشيد بدور مصر في إنهاء الحصار عن قطاع غزة

زار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووفد رفيع من أعضاء المكتب السياسي للحركة في الداخل والخارج جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار المتواجدين في عدد من المستشفيات المصرية.

وأشاد رئيس الحركة بصمود الجرحى ومعنوياتهم العالية وبالتضحيات التي قدموها من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.

وشكر رئيس الحركة جمهورية مصر الشقيقة وجهودها المبذولة في التخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة خاصة الجرحى منهم، مثمنًا دورها الكبير في خدمة القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.







