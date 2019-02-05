دعم الصحفيين:الاحتلال يواصل بث الكراهية والتحريض ومحاربة المحتوى الفلسطيني

أكدت لجنة دعم الصحفيين اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال "الإسرائيلي"، يواصل بث الكراهية والتحريض ومحاربة المحتوى الفلسطيني.

وأوضحت لجنة دعم الصحفيين، أنه في الوقت الذي يحتفي العالم باليوم العالمي للإنترنت الآمن لهذا العام والذي يصادف اليوم، تحت شعار "معاً من أجل إنترنت أفضل" ، حيث يتم فيه تنفيذ العديد من الفعاليات على مدار اسبوع تترجم هذا الشعار، يحاول الاحتلال الإسرائيلي والأحزاب السياسية الإسرائيلية بث خطاب الكراهية والتحريض والعنصرية، خلال الدعاية الانتخابية غير المسبوقة وتتنافس على قتل الفلسطينيين أكثر بالتزامن مع الانتخابات الاسرائيلية.

وأشارت اللجنة، إلى الاستمرار في انتهاكات الاحتلال وما يقوم به قادة الاحزاب الإسرائيلية من تحريض وكراهية ضد الفلسطينيين مما يتخالف مع سياسات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنصاع للضغوط الاسرائيلية فتلاحق المحتوى الفلسطيني وتغض الطرف عن التحريض الاسرائيلي الذي لم يتوقف لحظة واحدة تجاه الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية والشعب الفلسطيني الاعزل.

وذكرت لجنة دعم الصحفيين، أنه وفي إطار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وبالتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني، حذفت شركة انستجرام امس الاثنين، عبر تطبيقها حساب الصحفي حسن اصليح بحجة انتهاك الخصوصية والذي بلغ عدد متابعيه 70 الف شخص.

وذكرت اللجنة أن تقريرها خلال شهر يناير 2019 المنصرم، سجل 3 حالات حظر وحذف لحسابات ومواقع فلسطينية، وذلك في اطار محاربة المحتوي الفلسطيني .

حيث حذفت إدارة " الفيسبوك" صفحة فلسطين بوست للمرة الثانية على التوالي، كما حظر صفحة الناشط الفلسطيني رضوان الأخرس.

وكانت اللجنة رصدت خلال العام الماضي 2018 أكثر (104) حالة من الانتهاكات حيث تمادى الاحتلال في ضغوطاته على إدارة الفيس بوك، وقام باغلاق وحظر وحذف وحجب العديد من المؤسسات الإعلامية والمواقع الالكترونية والمشرفون عليها، كان منها صفحة قناة فلسطين اليوم الإخبارية، صفحة الرسالة للإعلام، صفحة وكالة الرأي الفلسطينية، وصفحة فضائية الأقصى، حيث لوحقت هذه الصفحات وغيرها وجرى حذفها أكثر من مرة بناء على شكاوى الاحتلال.

وقد دعت اللجنة الاتحاد الدولي للصحافيين للتحرك لدى برلمان العالم الحر لـوقف الهجمة والاعتداءات الممنهجة التي يشنها الاحتلال على المحتوى الفلسطيني، و الذي يبيح جرائم الاحتلال دون فضحها ونشرها وتوفير الحماية لها متهرباً من القوانين الدولية خاصة قانون(2222) الداعي لتوفير حماية للصحافيين والرافض لمنع افلاتهم من العقاب.

وطالبت اللجنة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحافي، بإبداء رأيها وممارسة الضغوط على الاحتلال لإلزامه بمواءمة قوانينه بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المس بحرية العمل الصحافي.