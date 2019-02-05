الاحتلال يفرج عن 5 معلمين وطفل بعد اختفائهم لعدة ساعات

افرجت الشرطة "الإسرائيلية" أفرجت، اليوم الثلاثاء، عن خمسة معلمين وطفل، كانت قوات الاحتلال اعتقلتهم أثناء توجههم إلى مدرستهم في مدينة الخليل.

واختفت آثار المعلمين الخمسة والطفل، أثناء ذهابهم الى دوامهم المعتاد في إحدى مدارس المدينة، صباح اليوم.

وقالت مصادر امنية في الخليل: ان 5 معلمين وطفل من قرية بيت كاحل خرجوا إلى داومهم الاعتيادي في احدى مدارس الخليل وقد اختفت آثارهم.

وقد استنفرت الأجهزة الامنية للبحث عنهم.

واضاف المصدر الامني، بانه تم ابلاغ الجانب الاسرائيلي حول الحادثة، وجاء الرد الأولي بأنه لم يتم اعتقالهم من قبل الجيش او الشرطة الإسرائيلية.

وسادت حالة توتر وسخط وتجمهر المواطنون امام مدرسة الهاجرية في المنطقة الجنوبية في الخليل بعد انقطاع الاتصال مع المعلمين.

كما سادت حالة من الهلع في قرية بيت كاحل.

وقد انقطعت الاتصالات مع المعلمين الخمسة حيث حاول الاهالي وموظفين حكوميين الاتصال بهم ولم يتمكنوا من ذلك بسب اغلاق هواتفهم المحمولة.

واضافت المصادر ان المعلمين هم: الاستاذ محمد عوض زهور ومعه ابنه 5 سنوات , الاستاذ كرم العصافرة ، الاستاذ محمد العطاونة ، الاستاذ هاني السعدة.