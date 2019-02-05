وزير الزراعة "الإسرائيلي" يقود اقتحاما للمسجد الأقصى

قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال، المتطرف أوري ارئييل، صباح اليوم الثلاثاء، اقتحاما للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين، بحماية عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.

ويأتي اقتحام الوزير المتطرف، بعد يوم من اقتحام قائد شرطة الاحتلال في القدس، المتطرف "يورام هليفي" للمسجد على رأس مجموعة من كبار ضباط شرطة الاحتلال، تزامناً مع قرارات لشرطة الاحتلال بإبعاد سبع سيدات مقدسيات عن المسجد الاقصى لمدة أسبوعين بتهمة "الجلوس في منطقة باب الرحمة" داخل المسجد الأقصى خلال فترة اقتحامات المستوطنين.