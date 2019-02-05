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الأوقاف تنهي إجراءات ملف العمرة مع مصر والإعلان عن بدء تسيير الرحلات قريباً

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 10:15 - 05 فبراير 2019
العمرة في غزة العمرة في غزة
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أكد المكتب الإعلامي لوزارة الأوقاف والشئون الدينية أن وفد الوزارة الذي توجه إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال ترتيبات ملف موسم العمرة لـ غزة سيعود اليوم إلى قطاع غزة، بعد أن أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بملف العمرة مع الجهات المصرية المختصة.

وأوضح المكتب الإعلامي للأوقاف أن الوفد الذي يضم كل من وكيل الوزارة ومدير عام الحج والعمرة بغزة في طريقه الآن إلى معبر رفح.

وأضاف المكتب: "وفد الوزارة أكمل كافة الترتيبات والاتفاقيات الخاصة بملف العمرة" منوهاً إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تسيير رحلات العمرة رسمياً من خلال الطرق الرسمية بالوزارة في الفترة القادمة.

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