انطلاق الانتخابات التمهيدية لليكود ونتنياهو يسعى لإقصاء ساعر

تنطلق اليوم الثلاثاء، الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود لإعلان القائمة التي ستمثل الحزب في انتخابات الكنيست المقررة في التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.

وسيشارك نحو 120 ألف عضو في الحزب لانتخاب ممثليهم في 141 مركزا للانتخابات في كافة أنحاء إسرائيل. حيث من المتوقع أن تصدر النتائج النهائية الرسمية صباح يوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن يغادر 8 أعضاء الكنيست المنحل مؤخراً عن حزب الليكود، ويحل محلهم آخرون أو أن تذهب مقاعدهم لصالح أحزاب أخرى في ظل المنافسة الشديدة والتحالفات التي يجري بنائها لإسقاط الليكود من الحكم.

ووفقاً لصحيفة هآرتس العبرية، فإن زعيم الحزب الحالي بنيامين نتنياهو يسعى لإقصاء منافسه الأول على الرئاسة جدعون ساعر الذي يواجه هجوما حادا من عائلة نتنياهو والمقربين منه.

ويحاول ساعر بالتنسيق مع الوزير حاييم كاتس أن يشكلا تحالفا قويا داخل الليكود بهدف إسقاط نتنياهو من زعامة الحزب.