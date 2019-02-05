 الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 25 مواطناً في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 25 مواطناً بعد مداهمة عددد من مدن الضفة.

وفي بلدة كوبر شمال رام الله اعتقل الاحتلال السيدة سهير البرغوثي، والدة الشهيد صالح البرغوثي والأسرى عاصم وعاصف ومحمد وزوجة الأسير عمر البرغوثي.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير عاصم البرغوثي وشقيقه الشهيد صالح بعد يوم واحد من رفض التماس العائلة ضد هدمه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال حذيفة لطفي البرغوثي ابن شقيقها الأسير، وشقيقيها زاهي وساهر البرغوثي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة عواد من كوبر ايضا، وإسماعيل سهيل أبو شخيدم وأحمد عبد الحافظ من قرية أبو شخيدم.

واندلعت مواجهات عنيفة في أبو شخيدم وصادرت قوات الاحتلال ثلاث مركبات إحداها للأسير زياد شلالدة.

وإضافة لاسماء المعتقلين اعلاه عرف من بين المعتقلين ايضا كلا من:

. الفتى محمد ناصر إبراهيم ديرية- بيت فجار جنوب بيت لحم

. الفتى إبراهيم خالد ديرية- بيت فجار

. مجاهد محمد أبو جحيشة- إذنا غرب الخليل

. معتز محمد أبو جحيشة- إذنا

. أمين فراج- روجيب شرق نابلس

. محمد بسام بعجاوي- يعبد جنوب جنين

. الفتى زيد أحمد بعجاوي- يعبد

. أحمد بعجاوي- يعبده

. محمد جوابرة- يعبد

. فارس عبد الجابر- كفر نعمة غرب رام الله

. يوسف أبو عادي- كفر نعمة

. الفتى إيهاب خويرة- كفر نعمة

وقالت قوات الاحتلال بانها تعرضت لالقاء كوع متفجر نحو القوات قرب رام الله دون اصابات