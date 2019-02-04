أردني يتعرض لضغوطات بعد اختراع جهاز لتشغيل السيارة بالماء بدلا عن البنزين!

اخترع الشاب ابراهيم الصمادي جهاز يعمل على الماء والهيدروجين يوفر على خزينة الاردن ما يقارب (450) مليون دينار، تكلفته تقدر بـ(250) دينار .



وقال الشاب ابراهيم الصمادي في تصريحات لموقع سرايا، ان الجهاز اخذ منه اكثر من سنتين ونصف دراسات وتجارب حتى تمكن من تجربته بشكل ناجح ، لافتا الى ان الجهاز يتم تركيبة على مركبات السيارات المختلفة .



وبين ان لكل محرك له جهاز خاص به يتم تحضيره وفق معايير معينه، مشيرا الى انه يتمكن من صناعة جهاز للمولدات الكبيرة والضخمة، والتي تصرف كميات كبيرة من البنزين والديزل .



واوضح انه قام بتجربة الجهاز على محرك سيارة نوع كيا بمحرك سعته (1500) سي سي ، مؤكدا على ان الجهاز يوفر على صاحب المركبة مبالغ طائلة من اسعار البنزين .



واضاف ان بعد ان نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوضح ما يقوم به الجهاز من توفير البنزين ، تلقى ضغوطات من جهات مختلفة اجبرته على عدم الاستمرار بنشر اختراعه، وعدم التواصل مع وسائل الاعلام المختلفة.



وختم الصمادي حديثه لسرايا ، انه تفاجئ بحجم الضغوطات والتهديدات التي تعرض لها من قبل جهات مختلفة، مشيرا الى انه توقع ان يتلقى دعماً واهتماماً من الحكومة، لافتا الى ان الجهات التي تواصلت معه اخبرته انه يؤثر على الاقتصاد الوطني باختراعه الجديد.



وناشد من خلال سرايا رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تبني اختراعه ، الذي يوفر على الاقتصاد الاردني وعلى المواطنين، ملايين الدنانير، مؤكدا على انه من الواجب على الحكومة الاهتمام بالشباب المخترعين وليس الضغط عليهم بعدم التفكير وعدم اختراع اجهزة تساهم بتخفيف العبء على المواطن الاردني والاقتصاد بشكل عام.