مواقع التواصل الاجتماعي تتحول لـ'سرادق عزاء' لوفاة الإعلامي المسفر المناصر للمقاومة!

تحوَّلتْ مواقع التواصل الاجتماعي إلى "سرادق عزاء" واسع حزناً على الإعلامي الكويتي أحمد خالد المسفر الذي فارق الحياة ليلة أمس داخل أحد المستشفيات بالكويت بعد تعرضه لحادثٍ أليم أدخله غيبوبة قبل أيام.

وعرف أحمد خالد المسفر -رحمه الله- بمواقفه المدافعة عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ كان من اشد الداعمين للقضية الفلسطينية والمناهضين للتطبيع العربي والإسلامي مع العدو الإسرائيلي.

وتوفي المسفر ليلة أمس متأثرا بإصابته التي تعرض لها بعد حادث سير أليم قبل أسبوع، وأدى حينها إلى فقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة استمرت حتى فارق الحياة، وهو ما أشاع الحزن بين الآلاف من محبيه في الكويت ومختلف البلدان العربية، لاسيما في فلسطين التي دائماً ما كان يناصر مواقف شعبها.

ونعت فصائل فلسطينية الإعلامي الكويتي أحمد خالد المسفر، معتبرةً نموذجاً للشباب العربي والإسلامي المناصر للقضية الفلسطينية ونهج المقاومة، داعين الشباب العربي والإسلامي للاقتداء بالشاب المسفر على صعيد دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها.

الناشط نسيم الزيناتي كتب على صفحته في تويتر "أصدق التعازي والمواساة من فلسطين ومن هنا من غزة لأهلنا في #الكويت بوفاة الاعلامي الكويتي وأحد مناصري القضية الفلسطينية #أحمد_المسفر الذي قضى في حادث سير، رحمك الله يا أحمد، واعلم أنك حجزتَ مقعدك بإذن الله تعالى في سجل الشرف والكرامة قبل أن ترحل".

وكتب حساب زعتر أخضر على تويتر: "كيف بدها تنساك فلسطين أيها الخلوق، والله انا على فراقك برغم عدم لقائك لمحزونون، انا لله وانا اليه راجعون #أحمد_خالد_المسفر".

كما وكتب حساب ريحانة رسول الله على تويتر: "رحمك الله رحمة واسعة يا شهيد الحق أحمد المسفر إنا على فراقك لمحزونون، شورعنا اليوم في فلسطين حزينة يسودها السواد وجميعنا نردد ونتكلم عن اخلاقك الحميد وقلبك الكبير الذي لا يعرف إلا الحب، أحمد المسفر الله يرحمك ويلهم ذويك الصبر والسلوان".

وكتب الناشط أحمد أبو عيد على صفحته في تويتر: "رحمة الله على الاعلامي الاصيل العربي الكويتي الحر أحمد خالد المسفر أسكنك الله في جنات النعيم في عليين في حضرة رسولنا الكريم محمد ﷺ لن ننسى مواقفك دمت حياً في قلوبنا- شباب غزة، فلسطين".

كما، وكتب أوليفر على حساب تويتر: "خسرت الامة اليوم قامة إعلامية عظيمة، دعمت فلسطين وقاومت التطبيع، عزائنا للكويت وأهله".

وكتب القيادي في حركة حماس عزت الرشق على صفحته في تويتر: " ألف رحمة على روح الإعلامي الكويتي #أحمد_خالد_المسفر الذي توفاه الله إثر تعرضه لحادثٍ أليم أدخله غيبوبة قبل وفاته، وكان المسفر رحمه الله من اشد الداعمين للقضية الفلسطينية والمناهضين للتطبيع مع العدو".

وكتب سعيد ماري على صفحته في تويتر: "أحمد المسفر ( العربي ) رحمك الله وأحسن جوارك، رجل عربي حر، شقيق فلسطين ومحب لعروبته، ترحموا عليه، رحمه الله".

وكتب حساب ابن قطر "أحمد المسفر رحمة الله عليك يا احمد تحدثت عن الصهاينة العرب وخطرهم على الاسلام والمسلمين والعرب واليوم انت بين يدي الله قلت الحقائق رغم كل الضغوط التي مورست ضدك من دول الحصار وتحدثت عن فلسطين وعن غزة والالم يعتصر قلبك الى جنات الخلد ايها الشهم".

ونعى المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الإعلامي المسفر، بعد أن أطلقوا حملات للدعاء والتصدق عنه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، كما تم تداول مقطع مصور للراحل وهو يهاجم "هيستريا التطبيع" التي تعصف بدول في الخليج وتهاجم المقاومة الفلسطينية.

قبل قليل وفاة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر بعد ان رقد مصابا اثر تعرضه حادث سير قبل أيام

رحمه الله كان من اشد الداعمين للقضية الفلسطينية ومن اكثر الناس معرفة بخطر التطبيع..

رحمك الله فقد احببت فلسطين وفلسطين احبتك #القدس_عاصمة_فلسطين_الأبدية pic.twitter.com/OmiJ0KvZRp — جهاد الشريف غزة (@cYDnISRsxiuDCIV) ٣ فبراير ٢٠١٩

#احمد_خالد_المسفر

رحمة الله عليك يا احمد تحدثت عن الصهاينة العرب وخطرهم على الاسلام والمسلمين والعرب واليوم انت بين يدي الله قلت الحقائق رغم كل الضغوط التي مورست ضدك

من #دول_الحصار وتحدثت عن فلسطين وعن غزة والالم يعتصر

قلبك

الى جنات الخلد

ايها الشهم pic.twitter.com/Dbgn3pVJAC — ابن قطر (@ebnqataralmulla) ٣ فبراير ٢٠١٩

???? أحمد المسفر ( العربي )

رحمك الله وأحسن جوارك ????

رجل عربي حر ، شقيق فلسطين ومحب لعروبته ،

ترحموا عليه ، رحمه الله ???? — SAID MARIE (@SAIDMARIE57) ٤ فبراير ٢٠١٩

ألف رحمة على روح الإعلامي الكويتي #أحمد_خالد_المسفر الذي توفاه الله إثر تعرضه لحادثٍ أليم أدخله غيبوبة قبل وفاته، وكان المسفر رحمه الله من اشد الداعمين للقضية الفلسطينية والمناهضين للتطبيع مع العدو. pic.twitter.com/rh477kYwc2 — عزت الرشق- فلسطين (@izzat_risheq) ٤ فبراير ٢٠١٩

#أحمد_خالد_المسفر

خسرت الامة اليوم قامة إعلامية عظيمة

دعمت فلسطين وقاومت التطبيع

عزائنا للكويت واهله — أوليفر (@mohzi394) ٤ فبراير ٢٠١٩

رحمة الله على الاعلامي الاصيل العربي الكويتي الحر << أحمد خالد المسفر >> أسكنك الله في جنات النعيم في عليين في حضرة رسولنا الكريم محمد ﷺ لن ننسى مواقفك دمت حياً في قلوبنا- شباب غزة، فلسطين#احمد_المسفر_في_ذمة_الله pic.twitter.com/GPuJnxbEVW — Ahmed Abu Eida (@AbuEida25) ٤ فبراير ٢٠١٩

رحمك الله رحمة واسعة ياشهيد الحق أحمد المسفر إنا على فراقك لمحزونون



شورعنا اليوم في فلسطين حزينة يسودها السواد وجميعنا نردد ونتكلم عن اخلاقك الحميد وقلبك الكبير الذي لا يعرف إلا الحب



أحمد المسفر الله يرحمك ويلهم ذويك الصبر والسلوان???????????????????????? pic.twitter.com/ucVvI2vZDB — ريحانة رسول الله (@Lj72QQ0tKLYiMyK) ٤ فبراير ٢٠١٩

رحمه الله كان إنسانا وطنيا عروبيا سيكتب اسمه في سجل الشرف لك المجد والخلود كان مدافعا عن فلسطين والقضايا العربية طوبى لك ولأرض الكويت الطاهرة التي أنجبتك لن ننساك الجزائر... #احمد_المسفر — عماري تميم عبد العالي (@ditender_dZ) ٤ فبراير ٢٠١٩

????دافع عن فلسطين وغزة وهاجم المتصهينين العرب، الإعلامي الكويتي أحمد خالد المسفر، في ذمة الله.. pic.twitter.com/frGRFRxzv9 — رائد علي (@lhxuPWc3XhIea7X) ٤ فبراير ٢٠١٩

رحم الله الرجل الشهم الكبير في مواقفه #أحمد_المسفر وأعلى منزلته شهيدا في عليين .. #فلسطين اليوم تبكي عليك كما الكويت pic.twitter.com/pduSMBZ65w — Bassam Khalil (@freepal4867) ٤ فبراير ٢٠١٩