الحمدالله: الحكومة عملت في أعتى الصعاب بتوجيهات الرئيس

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله: "لقد عملت الحكومة في ظل أعتى الصعاب وواجهت العدوان والتضييق والحصار الإسرائيلي، وانخفاض المساعدات الخارجية، وتمكنت من تكريس مؤسسات مستجيبة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين في كل شبر من أرضنا".

وأضاف الحمدالله خلال كلمته في حفل افتتاح مشروع صرف صحي بتمويل من وكالة التنمية الفرنسية بنحو خمسة ملايين ونصف المليون يورو، اليوم الاثنين، في بلدة مسلية جنوب مدينة جنين، :" اليوم إنما نسير أعمال الحكومة، ونفسح المجال أمام المشاورات الحثيثة لتشكيل حكومة فصائلية جديدة تقود المرحلة القادمة للضغط تجاه إنهاء الانقسام، وتبني على ما حققناه على الأرض من مشاريع وأسس للتحول من سلطة إلى دولة، في وقت تواصل فيه "إسرائيل" مخططاتها لتقويض أسس ومؤسسات هذه الدولة وتجريدها من هويتها، وسلبها مقومات بقائها وصمودها خاصة في القدس، العاصمة الأبدية لدولتنا".

وتابع رئيس الوزراء: "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بتعزيز مقومات وصمود المواطنين، عملنا على النهوض بقطاعات المياه والزراعة والصحة والتعليم، في ظل انخفاض المساعدات الخارجية بنسبة 71%، وشح الإمكانيات المتاحة، ولجأنا الى ترشيد النفقات وزدنا الناتج المحلي 6% منذ العام 2015، فنحن لن نقايض المال السياسي بأي شيء من ثوابتنا، وسنعمل على المزيد لتعزيز مقومات صمود ابناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم".

وأضاف الحمد الله: "إن كل عمل حكومي أو مشروع ننفذه في فلسطين، هو قصة نجاح في تحقيق الصمود وتحدي الممارسات والقيود الإسرائيلية، وهو تكريس للهوية الفلسطينية ولحقنا وأحقيتنا في العيش على هذه الأرض بحرية وكرامة وأمان".