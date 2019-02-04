استشهاد شاب وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الجلمة في جنين

استشهاد شاب وإصابة فتى برصاص الاحتلال الاسرائيلي شمال شرق جنين

استشهد، مساء اليوم الاثنين، شاب، وأصيب فتى بجروح بعد إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال "الإسرائيلي" بالقرب من مدخل قرية الجلمة شمال شرق جنين.

وأفاد مدير اسعاف جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي، باستشهاد شاب، وإصابة فتى بجروح جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم احتجاز جثمان الشهيد.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر أن الطواقم الطبية نقلت مواطن أصيب بجراح خطيرة في الرأس قرب الجلمة في جنين، فيما تعذر الوصول لمصاب آخر في المكان بسبب منعهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وزعم الإعلام العبري، أن شابين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلقا النار على جنود الاحتلال دون وقوع إصابات، ورد الجنود بإطلاق النار ما أدى لاستشهاد أحدهم.

وقال شهود عيان، إن جنود الاحتلال التمركزين على حاجز الجلمة أطلقوا النار على شاب وفتى كانا يستقلان دراجة نارية بالقرب من القرية، بزعم تعرض الموقع لإطلاق نار، ما أدى لاستشهاد الشاب ولا يزال جيش الاحتلال يحتجز جثمانه.

يتبع ...