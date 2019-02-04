قافلة "أميال من الابتسامات 35" تصل غزة

وصل وفد قافلة أميال من الابتسامات (35) إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، عبر معبر رفح البري، ضمن استمرار أعمال القافلة، ولمعاينة الأوضاع الصحية بالقطاع.

وقال الدكتور عصام يوسف منسق عام أميال من الابتسامات رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة، إن "هدف الزيارة يتمثل في معرفة الاحتياجات لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة، والبحث في آلية دعم القطاع الصحي، وبشكل خاص المستشفيات والمراكز الصحية التي تعاني عدم القدرة على تقديم خدماتها نتيجة شح الوقود اللازم لتشغيل مولداتها الكهربائية".

وأضاف: "تأتي الزيارة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتي زادت من تعقيدات الحياة ومعاناة الأهالي في غزة".

وشدد يوسف على ضرورة السعي الفوري لدعم أهالي القطاع بكل وسيلة ممكنة، تحفظ وتحافظ على حياتهم، سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد فيها غزة أزمة إنسانية تصل حد الكارثة.

ودعا كل من يستطيع إلى تقديم الدواء والعلاج، وغير ذلك من الاحتياجات الإنسانية الأساسية، لقطاع غزة.

وكان يوسف أطلق قبل أيام قليلة حملة تدعو إلى المساهمة بـألف دولار لشراء الوقود للمستشفيات، حملت شعار "1000 دولار تشتري 150 لتر وقود"، بهدف التخفيف من حدة الأزمة التي تهدد حياة المرضى في القطاع.

ويضم الوفد إلى جانب الدكتور عصام يوسف، خالد اليوسف منسق القوافل في الهيئة الشعبية العالمية لدعم غزة ورئيس القافلة السويدية الإنسانية عالميا.