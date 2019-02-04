قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيعقد اجتماعا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 14 فبراير/ شباط الجاري.

جاء ذلك خلال استضافته على قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT، الأحد، في لقاء تطرق فيه للمستجدات على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

وأوضح أردوغان أن لقاءه مع بوتين سيكون في مدينة سوتشي الروسية.

وفيما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي قال أردوغان: "استمعت لتسجيلات صوتية توثق لحظة مقتل خاشقجي ولا أستطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء الجريمة".

وأضاف أن "المتورطون بجريمة قتل خاشقجي 22 شخصًا والحكومة السعودية ملزمة بتقديم توضيحات".

وبشأن الوضع في سوريا قال أردوغان "إن السياسة التي تنتهجها تركيا تجاه الشمال السوري قائمة على أساس وحدة الأراضي السورية وسيادتها".

وأضاف "عندما نتسلم إدارة المنطقة العازلة بسوريا سنوفر كل شيء تحتاجه وفي المقدمة تحقيق الأمن".

كما تطرق الرئيس أردوغان للشأن المحلي، مستهلا بالوضع الاقتصادي، وقال "اقتصادنا قائم على أرضية صلبة وبعيد عن الوهم".

وأشار أنه عند تسلم حزب "العدالة والتنمية" الحكم (في 2002) كانت قيمة الصادرات التركي 36 مليار دولار والآن وصلت إلى أكثر من 168 مليارا.

وأضاف "ماضون قدما في طريقنا لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أعلنا عنها ولن نحيد عن ذلك".