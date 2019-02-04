الاحتلال يقرر هدم منزل عاصم البرغوثي ويخطر بهدم منزل شقيقه

وقع ما يسمى بـ"قائد المنطقة الوسطى العسكرية" في جيش الاحتلال، نداف بدان، اليوم الاثنين، على أمر هدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في بلدة كوبر شمال رام الله، وتسليم اخطار بهدم منزل شقيقه الشهيد صالح.

وقال جيش الاحتلال إنه تم إصدار أمر الهدم بعد رفض الاعتراض الذي قدمته عائلة البرغوثي ضد الهدم.

وأشار إلى أنه تم فجر اليوم، تسليم العائلة اخطار بنية جيش الاحتلال هدم منزل الشهيد صالح البرغوثي.

ويتهم الاحتلال الأخوين البرغوثي بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب "عوفرا" في تاريخ 9.12.2018، والتي قتل فيها إسرائيلي وأصيب 7 أخرين.

وكذلك نفذ عاصم عملية إطلاق نار في مفرق "غفعات أساف" بتاريخ 13.12.2018، بعد اغتيال الاحتلال لشقيقه صالح، والتي قتل فيها جنديان من جيش الاحتلال وأصيب آخرين.