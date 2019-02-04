أخيرا.. "واتساب" ببصمة الاصبع

وأخيرا أطلق تطبيق المراسلة الفوري الأشهر "واتسآب"، خاصيته الأمنية الجديدة، التي تحمي الهواتف الذكية من الاختراق ومطالعة الرسائل الخاصة بواسطة المتطفلين.

فبحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي، نقلا عن موقع "9to5mac"، فإن "واتسآب" أطلق اعتبارا من اليوم الاثنين، خاصية قفل الهاتف الذكي، إما بواسطة "بصمة الإصبع أو العين"، لحماية رسائل المستخدمين.

وتتوافر الميزة الجديدة حاليا عبر هواتف "آيفون" فقط، من خلال التحديث الذي يحمل رقم 2.19.20، والذي من المقرر أن يتم طرحه اليوم الاثنين.

ومن المفترض أن يوفر نظام الحماية البيومتري الجديد في "واتسآب"، مزيدا من الحماية من رسائل المستخدمين، كما أنها لم ترغم المستخدمين على فتح قفل شاشة الهاتف، في كل مرة يتم فيها مطالعة الرسائل والرد عليها، أو حتى تلقى الاتصالات الهاتفية.

ولتفعيل خاصية "بصمة الإصبع أو العين"، لابد من الذهاب إلى قسم الإعدادت، ثم الحساب، ثم الخصوصية، وأخيرا تفعيل "قفل الشاشة" أو "Screen Lock".