تعزيزات على حدود غزة لحماية عمال الجدار

أعربت مصادر عسكرية رفيعة في "قيادة المنطقة الجنوبية" بجيش الاحتلال، عن مخاوفها من محاولات استهداف العاملين في بناء الجدار العلوي الحدودي من الجانب الفلسطيني مع قطاع غزة.

ووفقاً لموقع "والا" العبري، فقد أوضحت المصادر أن التوقعات تشير إلى أن التنظيمات الفلسطينية وخصوصاً حركة الجهاد الاسلامي، قد تُقدِم على استهداف عمال الجدار بهدف إعاقة وعرقلة بنائه، "كما أقدموا مؤخراً على قنص قائد سرية في لواء المظليين على الحدود مع قطاع غزة".

وقد أوضحت المصادر بأن فرقة غزة تستعد لحماية أعمال بناء الجزء العلوي من الجدار الحدودي الجديد مع قطاع غزة من خلال تعزيز الفرقة بقوات برية وجوية.