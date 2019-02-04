ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تعزيزات على حدود غزة لحماية عمال الجدار

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 16:32 - 04 فبراير 2019
تعزيزات عسكرية على الحدود.JPG تعزيزات عسكرية على الحدود.JPG
مشاركة

أعربت مصادر عسكرية رفيعة في "قيادة المنطقة الجنوبية" بجيش الاحتلال، عن مخاوفها من محاولات استهداف العاملين في بناء الجدار العلوي الحدودي من الجانب الفلسطيني مع قطاع غزة.

ووفقاً لموقع "والا" العبري، فقد أوضحت المصادر أن التوقعات تشير إلى أن التنظيمات الفلسطينية وخصوصاً حركة الجهاد الاسلامي، قد تُقدِم على استهداف عمال الجدار بهدف إعاقة وعرقلة بنائه، "كما أقدموا مؤخراً على قنص قائد سرية في لواء المظليين على الحدود مع قطاع غزة".

وقد أوضحت المصادر بأن فرقة غزة تستعد لحماية أعمال بناء الجزء العلوي من الجدار الحدودي الجديد مع قطاع غزة من خلال تعزيز الفرقة بقوات برية وجوية.

متعلقات