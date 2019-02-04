الصحة بغزة": استئصال كلى المنظار الجراحي بمجمع الشفاء

نجح الطاقم الطبي برئاسة د.فايز زيدان استشاري و رئيس قسم جراحة المسالك البولية بمجمع الشفاء في استئصال للكلى اليمنى بمنظار LUMBOSCOPE NEPHRECTOMY"" لمريضة في أوائل العشرينات.

وأوضح د. زيدان ، أن المريضة كانت تعاني من آلام في الجانب الأيمن من البطن وبعد إجراء الفحوصات الإشعاعية تبين وجود ضمور في النسيج الكلوي مع تضخم كبير في الكلية وكانت عبارة عن كيس بحجم 25سم .

وأضاف :"تم إدخال المريضة لقسم العمليات لإجراء عملية استئصال للكلى اليمنى بالمنظار ،مبينا أنه لأول مرة تجرى مثل هذه العملية بهذا الحجم وبطواقم محلية دون أى تدخل من الوفود الأجنبية ، الأمر الذي يعزز قدرة الطواقم الطبية من إجراء مثل هذه الحالات .

واعتبر د. زيدان أن إجراء هذه العملية هو انجاز ضخم كونها أدخلت خدمة جديدة بقسم جراحة المسالك ، مؤكدا على أن مزايا العملية لا يعرض المرضى إلى فتق جراحي وأقل عبء على صحة المريض وأقل أيام لمكوث المريض في القسم بما يعطي المجال لمرضى أخرين .

هذا وقدم د. زيدان شكره لكافة الطواقم الطبية التي شاركت بهذا النجاح الطبي ، متمنيا السلامة لجميع المرضى.