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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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دعوات لمسيرة كبيرة للمستوطنين في القدس مساء اليوم

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 15:28 - 04 فبراير 2019
اقتحام المسجد الاقصى اقتحام المسجد الاقصى
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وجهت جماعات ناشطة متطرفة في التهويد واقتحام الأقصى دعوات لأوسع مشاركة في مسيرة للمستوطنين من المقرر أن تنطلق مساء اليوم الاثنين في القدس.

وتبدأ المسيرة من منطقة حائط البراق عند السابعة والنصف مساءً، لتمر في محيط المسجد الأقصى وداخل القدس العتيقة، احتفالاً بدخول الشهر العبري الجديد.

ووفقاً للدعوات التي أطلقها المستوطنون على مواقع التواصل الاجتماعي، ستمرُّ المسيرة بطريق الواد، وتتوقف عند أكثر من نقطة أمام أبواب الأقصى، ثم تنتهي عند باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى.

ويبدأ غدًا الشهر الثالث عشر من السنة العبرية، ويُطلق عليه اسم "آذار الصغير"، وهو يُضاف في السنوات الكبيسة وليس كل سنة، ويضم ما يُسمى "عيد البوريم الصغير".

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