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فلسطين تفوز بالمركز الثاني في الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:23 - 04 فبراير 2019
فلسطين تفوز بالمركز الثاني في الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني ‫(42664450)‬ ‫‬.JPG فلسطين تفوز بالمركز الثاني في الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني ‫(42664450)‬ ‫‬.JPG
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كرمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مكتبها بغزة الفائز بالمركز الثاني في مسابقة الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني المحامي محمد عبد الكريم علي الفرا عن بحثه "حقوق المفقودين وذويهم في ظل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 و كانت اللجنة الدولية قد أعلنت بأنه وبعد الاطلاع على 40 بحث من سبعة دول عربية، حررهم ما بين أساتذة جامعة، وطلبة ماجيستير ودكتوراه، وطلبة ليسانس، وباحثين.

 و قالت اللجنة في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن مداولات لجنة التحكيم، المكونة من 3 خبراء في مجال القانون الدولي الإنساني، قد انتهت إلى اختيار الأبحاث التالية للفوز بالجوائز المعلن عنها: الجائزة الأولى مناصفة بين الدكتور / محمد مطلق الشمري من المملكة العربية السعودية عن بحثه "مشكلات أسر المفقودين وطرق علاجها ".

الدكتور / جاسم زور من سورية عن بحثه " المفقودون بين التحديات الراهنة والثغرات القانونية" الجائزة الثانية مناصفة بين السيد / محمد عبد الكريم علي الفرا من فلسطين عن بحثه "حقوق المفقودين وذويهم في ظل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان "•

 الدكتورة / بصائر علي محمد من العراق عن بحثها "الوضع القانوني للمفقودين دراسة حالة عن العراق " الجائزة الثالثة السيد / علي محمد كاظم الموسوي عن بحثه " المسؤولية الدولية عن التقصير في حماية الأشخاص من الفقدان وعدم تحديد مصيرهم"

فلسطين تفوز بالمركز الثاني في الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني ‫(42664453)‬ ‫‬.JPG
فلسطين تفوز بالمركز الثاني في الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني ‫(42664452)‬ ‫‬.JPG
فلسطين تفوز بالمركز الثاني في الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني ‫(42664450)‬ ‫‬.JPG
فلسطين تفوز بالمركز الثاني في الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني ‫(42664449)‬ ‫‬.JPG
فلسطين تفوز بالمركز الثاني في الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني ‫(1)‬.JPG
فلسطين تفوز بالمركز الثاني في الكتابة البحثية في القانون الدولي الإنساني ‫(1)‬ ‫‬.JPG
 

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