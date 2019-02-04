جراحة في ساق مدافع ليفربول.. ولا موعد محددا للعودة

أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين، أن مدافعه جو غوميز سيخضع لجراحة بسبب معاناته كسرا في الجزء السفلي من الساق.

ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 21 عاما منذ خروجه مصابا عقب 23 دقيقة من مواجهة بيرنلي، بعد صدام مع منافسه المدافع بن مي، في ديسمبر الماضي.

وأعلن ليفربول في البداية غياب غوميز لفترة تصل إلى 6 أسابيع، وكان من المتوقع أن يعود إلى المباريات هذا الموسم، لكن لم يحدد النادي موعدا للعودة.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول: "هذه ضربة للاعبنا ولنا لأنه قبل الإصابة كان يمر بفترة رائعة، لكنه مهم جدا بشكل لا يمكننا المخاطرة به سواء من أجل الوقت الحالي أو مستقبلنا، لذا سنتخذ هذا الإجراء وسيعود عندما يكون مستعدا".

وبدأ غوميز الموسم كقلب دفاع أساسي إلى جانب فيرجيل فان ديك، وشارك في 18 مباراة في كل المسابقات.