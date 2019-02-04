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ما حقيقة توقيف قطريين دخلوا "اسرائيل" بالخطأ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:08 - 04 فبراير 2019
حدود الاردن حدود الاردن
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أكد الصحفي الإسرائيلي والباحث في مركز "بيغين السادات" أيدي كوهين، أن "إسرائيل" أوقفت 16 قطريا دخلوا إليها من جهة الأردن، بعد أن تاهوا في رحلة صيد.

وكتب كوهين على "تويتر"، أن "موكبا مؤلفا من 6 سيارات تحمل لوحات قطرية دخل إلى "اسرائيل" من جهة وادي عربة، قادما من الأردن".

وأوضح كوهين، وهو أول من نشر نبأ الحادث، أن الجهات الأمنية المختصة في "إسرائيل"، "أوقفت 16 مواطنا قطريا وعددا من الخليجيين كانوا برفقتهم عند اجتيازهم الحدود الأردنية، وأخضعتهم للتحقيق".

وتابع: "تم التحقيق مع القطريين الذين دخلوا إلى "إسرائيل" بالخطأ، والظاهر أنهم في رحلة صيد ودخلوا الصحراء الإسرائيلية بالخطأ، وسوف يتم تسليمهم للجيش الأردني سالمين قريبا... اطمئنوا".

 

 

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