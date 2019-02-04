الاحتلال يخطر بوقف العمل في منزل وبهدم غرف سكنية في مسافر يطا

سلّمت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، إخطارين بوقف العمل في منزل، وبهدم غرف سكنية في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل.

وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمد علي جابر الدبابسة، إخطارا بوقف العمل في منزله بمنطقة خلة الضبع الواقعة بين مستوطنات "ماعون، ومتسبي يائير، وافيجال" المقامة على أراض محتلة بمسافر يطا.

وداهمت قوات الاحتلال قرية الطوبة المجاورة لما تسمى مستوطنة "حفات ماعون" بمسافر يطا، وسلمت المواطن عيسى علي عيسى عوض اخطارا بهدم غرف سكنية.

يذكر ان قوات الاحتلال سلمت الأسبوع المنصرم إخطارا بهدم مدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة التابعة لمديرية تربية يطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية التي تؤوي 14 طالباً وطالبة، ومكونة من غرفتين صفيتين وغرفة معلمين ووحدة صحية، وهي من مدارس التحدي والصمود في مسافر يطا، وافتتحتها وزارة التربية والتعليم العالي بعد تشييدها قبل شهرين تقريبا من جديد، حيث هدمتها قوات الاحتلال وصادرت مكوناتها ومحتوياتها أكثر من مرة خلال العام المنصرم.