جوال توقع اتفاقيّتي دعم وتعاون مع بلدية الشوكة برفح وجمعية الشبان المسيحية بغزة

وقعت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال" إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية الرائدة في عالم الاتصالات المتنقلة في فلسطين اتفاقية تعاون ودعم مع بلدية الشوكة في محافظة رفح، جنوب قطاع غزة، تضمنت توفير وتركيب بلاط لأرصفة الحديقة المركزية، وذلك خلال حفل خاص أُعدّ لهذا الغرض، بحضور رئيس البلدية، منصور بريك، بهدف تطوير الحديقة وتأهيلها لتلامس حاجة المواطنين من حيث البنى التحتية والخدمات العامة والأماكن الترويحية، كما وقعت اتفاقية دعم مع جمعية الشبان المسيحية بغزة، لتطوير الساحة الداخلية فيها وفق الأنظمة الحديثة والمريحة لروادها، بحضور رئيس مجلس الادارة، سهيل طرزي.

ووقع الاتفاقيتين مع بلدية الشوكة، وجمعية الشبان المسيحية، في مقر شركة جوال، مديرادارة اقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، بحضور مدير ادارة اقليم غزة في شركة الاتصالات الفلسطينية، خليل أبو سليم، ومدير شركة حضارة بغزة، عوني الطويل، وعدد من مدراء مجموعة الاتصالات الفلسطينية.

وتقضي اتفاقية شركة جوال مع بلدية الشوكة بمحافظة رفح، بتقديم دعم لتوفير وتركيب بلاط لأرصفة الحديقة المركزية التي تعد متنفسًا أساسيًا للمواطنين في المنطقة، ووجهة ترفيهية في ظل ما يعانيه القطاع من ظروف معيشية صعبة تدفع عامة الأسر للبحث عن ملاذ آمن لأطفالهم يقضون فيه أوقاتهم و يستمتعون بالألعاب بداخلها.

وتقدَّم خلال حفل التوقيع رئيس البلدية، السيد منصور بريك، بالشكر لمجموعة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال التي دعمت تطوير الحديقة لتتناسب وفق احتياجات الجمهور في بلدة الشوكة.

وركَّز على اهتمام الشركة وتعاونها المستمر للمساهمة في تقديم الدعم للبلدية والمواطنين، وتوظيف كل طاقاتها من أجل التخفيف من معاناة سكان البلدة لتعزيز صمود المؤسسات العاملة في الوطن.

ومن جهته، عبَّر خلال الاحتفال بالتوقيع، رئيس مجلس ادارة جمعية الشبان المسيحية بغزة، سهيل طرزي، عن امتنانه الشديد لشركة جوال ومجموعة الاتصالات الفلسطينية، للدور الريادي في حرصهما على دعم المؤسسات الوطنية والجمعيات التي تهتم بجميع فئات المجتمع، وخصوصًا الشباب، وسعي شركة جوال الحثيث لتوفير كل ما يلزم من أجل تطويرها وتأهيلها لتكون قادرة على الاستمرار في العطاء بالشكل المطلوب.

وأوضح أن الجمعية تقدم عدة خدمات للمواطنين بقطاع غزة في مختلف الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، مشيرًا إلى أن دعم شركة جوال لها بتطوير وتأهيل الساحة الداخلية، سيخلق حالة من الارتياح العام لدى روادها، ويساهم في استمرار انشطتها بطرق سليمة وآمنة، ويُشجع على تطوير الأداء واتاحة المجال أمامها لتقديم المزيد من الخدمات.

بدوره، شدَّد مدير ادارة اقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، على أهمية التعاون بين الشركة والمؤسسات الوطنية التي تقدم الخدمات للمواطنين، وأوضح أن التعاون الوثيق بين الشركة وبلدية الشوكة، وجمعية الشبان المسيحية يعد استراتيجيًا، هدفه الأساسي تسهيل تقديم الخدمات للفئات المستهدفة من الأسر الفلسطينية.

ونبَّه إلى أن "جوال" تحرص بشدة على تقديم الدعم وتوفير احتياجات المؤسسات التي تقدم خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور، موضحًا أن الهدف الأساسي للشركة يكمن في ترسيخ أسس أعمدة الوطن الاساسية، التي تحتضن فئات المجتمع المهمة وتعمل على تأهيلها وتوظيف طاقاتها والاستفادة منها بما يتماشى مع رؤية القيادة الفلسطينية تحو استكمال المشروع الوطني، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.