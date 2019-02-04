صرف رواتب موظفي السلطة غدا الثلاثاء

أعلنت وزارة المالية والتخطيط بعد ظهر الإثنين، عن صرف راتب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية عن شهر يناير الماضي غدًا الثلاثاء عبر البنوك.

ولم توضّح الوزارة نسبة الصرف لموظفي السلطة بغزة.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال في 28 يناير الماضي إن الحكومة قررت-بالاتفاق مع الرئيس محمود عباس- إعادة الرواتب لموظفي السلطة بغزة لما كانت عليه بالتدريج، بدءًا من يناير.

ويتلقى نحو 20 ألفًا من موظفي السلطة 50% من راتبهم منذ عشرة أشهر، بعدما تلقوا 70% منه لنحو سنة كاملة (مارس 2017- مارس 2018)، بذرائع تنوعت بين الخلل الفني والأزمة المالية.

وجاءت تلك الخصومات من الرواتب ضمن سلسلة عقوبات فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة لإجبار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تسليمه لـ"الشرعية"، لكن تلك العقوبات استمرت بعد التوصل إلى اتفاق مصالحة في القاهرة بأكتوبر 2017.

وشملت العقوبات إحالة نحو 33 ألف موظف في السلطة الفلسطينية بالقطاع إلى التقاعد المُبكر الإجباري، وتقليص التحويلات الطبية وتوريد الأدوية، وتقييد التعاملات المالية والحوالات عبر البنوك.