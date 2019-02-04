اليوم.. انتهاء مشاورات تشكيل الحكومة

أعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني انه من المقرر ان تنهي اللجنة المكلفة من مركزية فتح حواراتها اليوم مع مختلف الفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة بخصوص تشكيل حكومة فصائلية.

واكد الفتياني في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاثنين، على حرص حركة فتح بإجراء المشاورات مع كل الفصائل رغم ادراكها لمواقف بعض الفصائل، مشيرا الى ان الجبهة الشعبية اعلنت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة انطلاقا من مواقفها السابقة بعدم المشاركة في اي حكومة فلسطينية منذ العام اربعة وتسعين، كما أعلنت الجبهة الديمقراطية ايضا عدم مشاركتها.

ولفت الفتياني الى ان لقاء الشخصيات المستقلة وممثلين عن المجتمع المدني سيتم مساء هذا اليوم للاستماع الى آرائهم حول شكل الحكومة المقبلة.

وأوضح امين سر المجلس الثوري لحركة فتح بأن حزبي الشعب وفدا عادا الى قواعدهما التنظيمية ومكاتبهما ولجانهما المركزية لاتخاذ الموقف النهائي حول المشاركة في الحكومة القادمة.

وفيما يتعلق بالأسماء التي تناولتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حول تشكيلة الحكومة، جدد الفتياني التأكيد على انه لم يتم حتى الان تداول اي اسماء حول رئيس الحكومة او الوزراء خلال الحوارات التي تم انجازها حتى الان، مشددا على انها حوارات وليس مشاورات لتشكيل الحكومة، واشار الى انها تسريبات اما بهدف التشويش او حرف البوصلة عن الاتجاه الصحيح او لتحقيق رغبات شخصية للبعض.