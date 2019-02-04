جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيد أبو جبل شرق غزة

شيعت جماهير غفيرة ظهر الاثنين، جثمان الشهيد أحمد غازي عباس أبو جبل والذي استشهد متأثرًا بجراحه التي أصيب بها الثلاثاء الماضي برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة.

وشارك بموكب التشييع عشرات المواطنين انطلاقًا من مستشفى الشفاء ثم الصلاة على جثمانه بحي الشجاعية ومواراته الثرى بمقبرة الشهداء شرق غزة.

وهتف المشيعون عبارات تطالب المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال، وضرورة الاستمرار بمسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.

واستشهد أبو جبل (30 عامًا) أمس متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء الماضي في المسير البحري الـ 22 على شاطئ بحر بيت لاهيا قبالة موقع "زيكيم" العسكري شمالي القطاع.









































